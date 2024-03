Serie B: la Samp si prende zona playoff e fiducia dei bookie, Venezia avanti in quota sulle lombarde

Terzo successo consecutivo e zona playoff agguantata. E' una Samp rinvigorita quella delle ultime uscite, ora seriamente candidata alla promozione in Serie A. Ne sono convinti gli esperti, che offrono a 6 i blucerchiati in Serie A, dopo che la quota era scesa da 25 a 9 nelle scorse settimane. La squadra di Pirlo ha superato in quota il Catanzaro, ora in lavagna a 7,50, nonostante i giallorossi abbiano nove punti in più in classifica. Continua a godere della fiducia dei bookie il Palermo, proposto a 4 nonostante lo scarso rendimento, che ha portato solo quattro punti nelle ultime cinque partite. Se queste squadre probabilmente punteranno alla promozione attraverso i playoff, c'è un terzetto ravvicinato in classifica che continua a lottare per il secondo posto, valido per l'accesso diretto alla massima Serie. Si tratta di Venezia, Cremonese e Como, racchiuse in tre punti in quest'ordine: i lagunari hanno espugnato 3-0 il campo del Palermo e sono proposti a 1,50, mentre le due lombarde sono appaiate in quota a 1,75. Già dato per promosso il Parma, sulla cui vittoria del campionato gli analisti non hanno dubbi: il primo posto degli emiliani vale 1,05, in netto vantaggio rispetto alle prime alternative, costituite da Venezia e Cremonese a 15.