Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON

DIFFIDA

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa all'Arbitro.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BA Abou Malal (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BENEDETTI Simone (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BJARNASON Birkir (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

COSTA Andrea (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FERNANDES Leandro (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FIAMOZZI Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 Circolare n. 9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste.