Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo della Serie B.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI - CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GUDMUNDSSON Albert (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ASENCIO MORAES Raul Jose (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BETTELLA Davide (Palermo): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALIGARA Fabrizio (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DEL FABRO Dario (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SORENSEN Frederik (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.