Venerdì da batticuore in Serie B per l’ultima gara della stagione regolare. Non tutti emessi ancora i verdetti definitivi. Dopo la promozione dell’Empoli, la scorsa settimana sono matematicamente retrocessi Pro Vercelli e Ternana; resta da stabilire la seconda e la ventesima posizione, promozione e retrocessione diretta, e la griglia dei playoff e dei playout. Si gioca per non retrocedere in Ascoli-Brescia, in campo come tutte le altre formazioni alle 20,30. Il fattore campo, si legge in una nota BetFlag, può condizionare l’esito finale ma l’1 è alto a 2,20, non lontano dal 3,10 per l’X e il 3,20 per il 2 degli ospiti. Più sbilanciati gli esiti al 15° con l’1 a 6,30, l’X a 1,20, 2 a 8,85, al 30° 1 a 3,55, X a 1,63 e 2 a 4,76. Vale una stagione anche lo scontro diretto tra il Novara e la Virtus Entella, attualmente a tre punti di distanza in classifica. Piemontesi favoriti ma 1 non certo basso a 1,95, lontano dal 3,70 per il 2 e con l’X a 3,30. Per chi gioca in under/ over l’1,5 a 3,25 e 1,30, l’under/ over 2,5 a 1,75 e 2,00, l’under/ over 3,5 1,30 e 3,40 e l’under/ over 4,5 a 1,10 e 6,25. Punti salvezza cercasi a Terni per un Avellino che contro la Ternana va a caccia il colpo di coda e salvare una stagione particolarmente delicata. La lavagna delle bandiera delle scommesse propone un 2 particolarmente basso a 1,47, un quarto del 6,25 per l’1 e con l’X a 3,95. Lunga la lista dei possibili marcatori: Luigi Castaldo e Matteo Ardemagni sì a 1,90, Soufiane Bidaoui sì a 2,35, Savatore Molina sì a 2,75, Federico Piovaccari sì a 3,00, Mattia Finotto sì a 3,25, Mirko Caretta, Luca Tremolada, Francesco Signori e Reno Wilmots sì a 4,00. Ancor più popolare l’1 del Bari contro il Carpi a 1,35, particolarmente lontano dal 2 a 8,25 e con l’X a 4,30. Tra i risultati esatti quasi tutti particolarmente alti e a doppia cifra a iniziare dallo 0 – 0 a 11,25, con il 2 – 2 a 20,00, il 3 – 2 a 30,00, il 4 – 2 a 50,00, l’1 – 3 a 70,00 e l’1 – 4 a 225,00. Si gioca per la serie A in Frosinone-Foggia. Una formalità per i ciociari, contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, a scorrere le quote offerte da BetFlag con l’1 ad appena 1,25, lontano ovviamente dall’X a 5,25 e con il 2 a 9,75. Ed anche, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,70, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,12, il multigoal da da 3 a 4 sì a 2,35 e il multigoal da 3 a 5 sì a 1,85.