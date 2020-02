Anche in serie B si ricomincia con le partite previste dal calendario della sesta di ritorno. Anche tra i cadetti - si legge in una nota - il primo fischio d’avvio è l’anticipo al venerdì delle 21 con il testa coda Cosenza - Frosinone. Pesante la posta in palio che rende alla vigilia incerti i pronostici a considerare il 2 a 2,65, l’X a 2,85 e l’1 a 3,05. Non popolari le doppia chance con l’X2 a 1,37, l’12 a 1,41, a 1,47 l’1X. Particolarmente congrui gli esiti al termine del primo tempo con l’1 a 3,85, l’X a 1,85 ed il 2 a 3,45. Si ricomincia sabato alle 15 con Entella – Benevento. Ventidue punti di differenza la dicono lunga sui valori in campo, ma le aspirazioni playoff dei padroni di casa giustificano una forbice ridotta per i successi delle due contendenti con il 2 a 2,15 e l’1 a 3,55, con l’X a 3,20. Alto, invece, l’under 0,5 a 9,00, a 1,06 l’over 0,5, a 3,05 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,35 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,00 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5, a 9,25 l’over 5,5. Bancato a 1,70, altresì, l’1 di Cittadella – Juve Stabia, con l’X a 3,75 ed il 2 a 4,85. Ventuno sono i punti che separano il Trapani da uno Spezia che continua a vincere ed aspirare meritatamente alla promozione diretta in serie A. Per la bandiera delle scommesse è confronto ricco di insidie per entrambe e offre il 2 a 2,55, l’1 a 2,90 e l’X a 3,05. Tra i possibili risultati esatti del novantesimo lo 0 – 0 paga per 8,50, l’1 – 1 per 5,00, il 2 – 0 per 12,00, lo 0 – 2 per 11,75, il 3 – 1 per 23,00, l’1 – 3 per 22,00, il 2 – 1 per 10,00, il 4 – 1 per 65,00 e l’1 – 4 per 60,00. Alle 18 si gioca in Pisa – Venezia con l’imperativo di non fare passi falsi: 1 a 2,20, X a 3,05 e 2 a 3,55. Domenica alle 15 c’è Pordenone – Chievo, con i locali che non sanno più vincere e che ora rischiano anche di non disputare i playoff. L’1 alto a 2,30 la dice lunga sulla crisi di gioco e di risultati dei padroni di casa, non molto distante dall’X a 3,10 e dal 2 a 3,35. Più congruo è il moltiplicatore per la somma goal pari a 0 a 8,50, che scende a 4,20 per la somma goal pari a 1, a 3,15 la somma goal pari a 2, per risalire a 4,15 la somma goal pari a 3, a 6,25 la somma goal pari a 4 ed a 6,50 la somma goal superiore a 4. Torna a giocare in casa per rimettersi in corsa la Salernitana che ospita il fanalino di coda Livorno con appena quattordici punti conquistati in venticinque partite. Pronostico a senso unico con l’1 a 1,85, l’X a 3,35 ed il 2 a 4,45. Paga per 2,15 il sì del multigoal da 1 a 2, per 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, per 2,60 il sì del multigoal da 3 a 4, per 4,10 il sì del multigoal da 4 a 5, per 8,50 il sì del multigoal da 5 a 6, per 22,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. In serata, alle 21, il Crotone ospita il Pescara e la lavagna abbina l’1 a 1,70, l’X a 3,60, il 2 a 5,00. Lunedì, sempre alle 21, l’ultima gara della venticinquesima giornata è Perugia – Empoli, due squadre che sperano ancora agganciare quota playoff ed evitare di essere risucchiati nella zona calda della bassa classifica. Gli analisti suggeriscono l’1 a 2,40, l’X a 3,15 ed il 2 a 3,10. A doppia cifra il metodo del goal se su punizione a 13,00, a 9,00 se su rigore, a 25,00 se su autorete, a 6,00 se con colpo di testa, a 1,40 se su tiro e a 9,75 con nessun goal, secondo Agipronews.