Con il Brescia ormai promosso nella massima serie, la stagione del Palermo passa da Ascoli dove i rosanero sabato alle 15 affronteranno una formazione che non ha più nulla da chiedere al campionato di Serie B. L’imperativo - si legge in una nota di BetFlag - è vincere per approfittare del turno di riposo del Lecce a +4 e sperare nell’ultima gara della regular season per conquistare un secondo posto che vale la promozione diretta. Sulla lavagna di BetFlag siciliani favoriti, nonostante gli ultimi tre pareggi consecutivi ma 2 alto a 2,05, comunque distante dall’X a 3,30 e dall’1 a 3,45. Disallineati gli esiti al 15° con l’1 a 8,23, l’X a 1,22, il 2 a 6,10, a 4,49 l’1 del 30°, l’X a 1,70 e il 2 a 3,40. Per le doppie chance congruo l’1X a 1,68, ma l’12 a 1,28 e l’X2 a 1,26. Sempre alle 15, la Cremonese sogna i playoff contro un Brescia ormai promosso in A. L’1 a 1,57 è eloquente a fronte dell’X a 3,80 e il 2 ancor più lontano a 5,25. Punti pesanti in palio, invece, in Venezia – Pescara con i lagunari che rischiano la retrocessione e gli ospiti che sognano un buon piazzamento nella griglia dei playoff. E’ scontro da quasi tripla con l’1 a 2,45, il 2 a 2,85 e l’X a 3,10. Si può scommettere anche sul nome del marcatore con Leonardo Mancuso sì a 2,25, Francesco Di Mariano, Gaetano Monachello, Riccardo Bocalon e Nicola Citro sì a 3,00, Giacomo Vrioni sì a 4,00, Ferdinando Del Sole e Riccardo Sottil sì a 5,00. Punti playoff in palio per lo Spezia che farà gli onori di casa al Crotone che, con i due successi consecutivi, ha dato un colpo di coda alla sua classifica portandosi in una posizione di maggiore sicurezza: 1 a 1,75, X a 3,40 e 2 a 4,55. A 3,25 l’under 1,5, a 1,28 l’over 1,5, a 1,75 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,28 l’under 3,5, a a 3,25 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5 a 6,20 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e a 9,25 l’over 5,5.Domenica, alle 15, a Benevento è testa-coda con un Padova ultimo in classifica. E’ pronostico scontato con l’1 a 1,50, con l’X a 4,00 e il 2 a 6,25. Tra i risultati esatti bancato a 12,00 lo 0 – 0, a 16,00 il 2 – 2, a 22,00 il 4 – 1, a 40,00 il 2 – 3 e il 4 - 2, a 85,00 il 4 – 3 e a 100,00 il 2 – 4 e il 3 – 4. Punti salvezza in palio, in contemporanea, in Livorno – Carpi. Per i quotisti di BetFlag pronostico a senso unico e 1 tutt’altro che alto a 1,55, ben lontano dal 2 a 6,00 e con l’X a 3,85. Ed inoltre, l’1 o over 2,5 sì a 1,29, l’X o over 2,5 sì a 1,43, il 2 o over 2,5 sì a 1,82, l’1 o under 2,5 sì a 1,04, l’X o under 2,5 sì a 1,68 e il 2 o under 2,5 sì a 1,59.Lunedì sera, alle 21, l’ultima partita in calendario metterà di fronte Foggia e Perugia con i pugliesi che rischiano seriamente la retrocessione in caso di un passo falso. Un obiettivo non semplice ma alla portata a scorrere le quote dell’incontro con l’1 a 2,00, l’X a 3,25 e il 2 a 3,65. Si scommette anche sulla somma goal con quella pari a 0 offerto a 9,75, la somma pari a 1 a 4,45, la somma pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,00, la somma pari e superiore a 4 a 5,75.