Laquesta settimana è pronta a proporre le gare della settimana giornata. Si comincia oggi, alle 21, con un confronto ad alta quota tra l’, reduce dalla sconfitta di Salerno, e unin serie positiva da tre turni. Padroni di casa favoriti sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, ma 1 tutt’altro che basso a 1,95, con il 2 dei salentini a 4,15 e l’X a 3,20. Per la doppia chance l’X2 è bancato alto a 1,80, l’12 a 1,32 e l’1X a 1,21. Per i risultati esatti al 15° l’1 è offerto a 5,90, l’X a 1,22, il 2 a 8,63, al 30° 1 a 3,25, l’X a 1,67 e il 2 a 5,03. Domenica, alle 15, l’imbattutafarà gli onori di casa ad unasu di giri per aver recentemente bloccato in casa la capolista Hellas. Gli ingredienti per assistere ad un bell’incontro ci sono tutti. Per la bandiera delle scommesse il risultato può essere condizionato dal fattore campo e propone l’1 a 2,00, che raddoppia a 4,00 per il 2 granata e con l’X a 3,15. Particolarmente alto l’under 0,5 a 7,50 ma over 0,5 popolare a 1,08, l’under 1,5 moltiplica per 2,75 e l’over 2,5 per 1,40, l’under 2,5 per 1,55 e l’over 2,5 per 2,30, l’under 3,5 per 1,20 e l’over 3,5 per 4,20, l’under 4,5 per 1,06 e l’over 4,5 per 8,00. Azzerata la pesante penalizzazione, ilallo Zaccheria riparte da 1 contro unche punta ad allungare la sua striscia positiva. BetFlag raccomanda l’1 rossonero a 1,60, parecchio distante dal 5,25 del 2 bianconero e con l’X a 3,80.Si gioca anche in multigoal con il sì da 1 a 2 a 2,20, il multigoal da 2 a 3 sì che raddoppia la giocata, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,55, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,00, il multigoal da 5 a 6 sì a 8,25, il multigoal oltre 7 sì a 21,00. In riva all’Adriatico, sempre alle 15, va in scena il big match della giornata tra Pescara e Benevento, la seconda contro la terza a confronto. E’ gara da tripla pura con l’1 e il 2 a 2,65 e l’X a 3,20. Ed anche, tra i risultati esatti a 9,25 lo 0 – 0 del novantesimo, a 12,25 il 2 – 0 finale, a 13,00 il 2 – 2, a 12,50 lo 0 – 2, a 21,00 lo 1 – 3, a 55,00 il 3 – 3 e con il 4 – 3 a 100,00. Domenica, alle 15 al Rigamonti, sfida in famiglia tra l’allenatore delPierpaolo Bisoli e il figliolo Dimitri centrocampista del Brescia padrone di casa. Non raddoppia la posta, ma poco ci manca l’1 delle rondinelle a 1,90, distante dall’X a 3,20 e con il 2 a 4,30. Tra le innumerevoli tipologie di scommesse si può scommettere sulla somma goal padroni di casa con quella pari a 0 che vale 3,65, la somma goal pari a 1 a 2,50, la somma goal pari a 2 a 3,35 e la somma goal oltre 2 a 4,50. La somma goal degli ospiti a 2,20 se pari a 0, a 2,30 se pari a 1, a 5,00 se pari a 2 e a 13,50 se superiore di 2. In serata il, alle 21, ospita ilovvero due formazioni dal grande blasone ma che occupano una posizione centrale della classifica. I rosanero vantano una quota più bassa in caso di successo con l’1 a 2,15, ma 2 non distantissimo a 3,55 e con l’X a 3,10. Anche questa volta a due cifre molte giocate sul metodo del primo goal con a 13,00 quello su punizione, a 25,00 su autorete, per scendere a 9,00 su rigore, a 8,25 con nessun goal, a 6,00 su colpo di testa e a 1,40 su tiro.