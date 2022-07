Altra giornata di mercato e le squadre della Serie B non stanno a guardare. Sono sempre di più i movimenti per costruire squadre capaci di attaccare la promozione nel massimo campionato, o per difendere la categoria. Tra le più attive il Parma. La squadra di Pecchia punta Gytkjaer, bomber del Monza che potrebbe trovare poco spazio con i brianzoli in A. Mentre sul fronte cessioni, è vicino il passaggio di Giuseppe Pezzella al Fenerbahce per circa 4 milioni di euro dalla cessione. L’esterno era all’Atalanta nell’ultima stagione.



ADDII - Cessioni in vista anche per il Frosinone. Pietro Iemmello non rientra più nei piani dei ciociari e potrebbe tornare al Catanzaro, la squadra della sua città dove ha ben figurato in C. Lasciano la B anche Birindelli, direzione Monza, e Nani. Il portoghese dice addio a Venezia con la rescissione del contratto, dopo un’esperienza poco soddisfacente.



NUOVE IDEE - L’Ascoli è una delle società più attive e sta provando a riportare Bellusci in bianconero. Anche il Pisa si muove: vuole Kurtic. Il Perugia è su Carmine Iannone, punta 21enne della Salernitana, e prova a chiudere per Casasola della Lazio. Infine alcune ufficialità. Barison passa dal Pordenone al SudTirol, Coccia è un nuovo giocatore del Modena.