Sono Reggina, Lecco e Siena le tre società segnalate dalla Covisoc in data odierna dopo l'analisi delle procedure di iscrizione al campionato di Serie B per le prime due e a quello di C per la formazione toscana. Le novità più importanti riguardavano proprio i calabresi e i lombardi, che ad oggi sono escluse dal torneo cadetto per irregolarità di diverso genera. Alla Reggina viene imputato il mancato versamento di oneri fiscali per circa 780.000 euro che avrebbero dovuto essere versati entro la data limite del 20 giugno scorso; per quanto concerne il Lecco, il veto all'iscrizione alla B guadagnata sul campo con la vittoria sul Foggia nella finale play-off arriva per le mancate garanzie fornite in merito all'utilizzo dello stadio "Euganeo" di Padova in attesa di mettere a norma il "Rigamonti-Ceppi". Il via libera delle autorità cittadine venete sarebbe arrivato infatti fuori tempo massimo.



L'ULTIMA CHANCE - Le tre società momentaneamente bocciate dalla Covisoc hanno tempo fino al prossimo 5 luglio per presentare i rispettivi ricorsi, che saranno poi oggetto di approfondimenti da parte del Consiglio Federale del 7 luglio. Soltanto in quella circostanza arriverà un verdetto definitivo sulla partecipazione o meno di Reggina e Lecco alla prossima Serie B e del Siena alla Serie C e, in caso di bocciatura, si procederà a valutare quali società possiedano i requisiti per confidare nei ripescaggi.