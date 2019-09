Parte oggi con 8 gare in programma e tutte a partire dalle 21 la quinta giornata della Serie B nel suo primo turno infrasettimanale.



Per la parte alta della classifica occhi puntati sulla Dacia Arena di Udine dove l'imbattuto Benevento affronterà i padroni di casa del Pordenone che fra le mura amiche ha all'attivo due vittorie su due. L'altro campo importante sarà quello di Chiavari dove l'altra imbattuta del girone, l'Entella, ospita un Venezia in difficoltà e con solo una vittoria all'attivo in 4 gare.



Subito dietro il due di testa c'è l'Ascoli, che ospita al De Luca uno Spezia che ha iniziato la stagione col botto ma si è subito fermata non trovando più i 3 punti. A -2 dalla coppia in cima alla classifica c'è il Perugia, anch'esso imbattuto, ma con due pareggi nelle ultime due che ne hanno frenato la corsa promozione. I Grifoni ospitano un deludente Frosinone, fermo a quota 4 punti e con 2 ko su 2 in trasferta. Sfida fra imbattute è infine Pisa-Empoli, entrambe a quota 8 e alla ricerca di punti playoff.



Grandi chance promozione le conserva anche il Pescara, 3 risultati utili consecutivi, che fa visita a un Cittadella relegato in piena zona retrocessione. dove alla ricerca di 3 punti fondamentali nella corsa salvezza ci sono anche la Juve Stabia e il Cosenza che rispettivamente fanno visita al Crotone e ospitano il Livorno.