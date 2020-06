Tutti in campo. La Serie B torna con la seconda giornata post coronavirus: saranno 10 le partite, ogni squadra in campo.



L’anticipo, alle ore 18.45, vede il Trapani sfidare la sorpresa Pordenone, quinto in classifica e autore di una stagione di altissimo livello.



Alle 21 il resto delle gare, tra cui spicca Frosinone-Cittadella, terza contro quinta, distaccate di soli due punti. Il Crotone secondo è di scena a Perugia, mentre il Benevento di Pippo Inzaghi affronterà l’Empoli, in lotta per un posto ai playoff: con una vittoria sarebbe aritmetica la promozione in Serie A. Spezia e Chievo si giocano punti pesanti, mentre l’Entella sfida la Salernitana per rientrare in corsa per un posto in Serie A. Pisa e Pescara si giocano una delle ultime chance per rientrare nella corsa playoff. Chiudono tre sfide salvezza: Cremonese-Cosenza, Juve Stabia-Livorno e Venezia-Ascoli.