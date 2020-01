Dopo le partite di ieri, che hanno visto le vittorie di Chievo e Juve Stabia, e il pareggio 4-4 tra Livorno ed Entella, torna in campo la Serie B con le ultime gare della 20esima giornata.



Si parte alle 15 con la sfida tra Pescara e Salernitana, appaiate a metà classifica con 26 punti, e Spezia-Cittadella, con gli ospiti in piena zona playoff, mentre i liguri stanno vivendo una stagione di alti e bassi.



In serata, alle 21, il Benevento capolista ospita al Vigorito il Pisa, in lotta per non retrocedere. Inzaghi, a +11 sul Pordenone secondo, vuole ulteriormente allungare sugli inseguitori.