Si chiude con le ultime 3 gare domenicali il programma della 9a giornata di Serie B.Apre alle 14 ildi bomber Lucca (attesto fra i titolari) che ha la chance di tornare ad allungare in vetta alla classifica nel testa-coda contro il, ultimo, con un solo punto all'attivo e a secco di vittorie.Alle 16.15 c'è voglia di riscatto fra Reggina e Parma con i granata che in caso di vittoria aggancerebbero il Benevento al terzo posto in classifica mentre gli emiliani di Gigi Buffon sono in serie negativa da 5 giornate con 3 pareggi e due sconfitte che hanno complicato e non poco il percorso di un Maresca che resta in bilico.Chiude alle 20.30 il big match salvezza fra Spal e Como due club che stanno provando ad uscire dal periodo negativo ma che, appaiate a 9 punti, si giocano la possibilità di staccarsi dalla zona più calda della classifica.