Dopo l'abbuffata di Serie A, tocca alla Serie B, oggi, scendere in campo. Si inizia alle 12.30, con il Verona che va a Foggia: scaligeri in salute, con il redivivo Pazzini che arriva dalla tripletta contro il Cittadella, Satanelli in crisi e al penultimo posto in classifica.



LE GARE DELLE 15 - Alle 15, poi, altre 5 partite: l'Ascoli attende il Crotone, con Stroppa di nuovo in sella; il Cittadella, reduce dal pesante 4-0 col Verona, se la vede con la capolista Palermo, in striscia positiva da 12 partite e con un solo ko in campionato; il Perugia, tornato al successo, va a Cremona, con la Cremonese che ha perso 3 partite consecutiva; il Venezia ospita il Carpi e il Pescara vola a Salerno.



LA CHIUSURA - Chiudono il programma il big match Benevento-Brescia delle 16, con due squadre vogliose di Serie A; lo scontro salvezza Livorno-Padova delle 18 e, alle 21, Spezia-Lecce, anche questo importante in chiave playoff. Riposa il Cosenza.