Dopo i due anticipi del venerdì sera, con le vittorie di(3-2 al) e(2-0 alla) torna in campo lacon cinque partite valide per il 17esimo turno.Si parte alle 14 con la sfida al vertice tra: chi vince accorcia sulla vetta della classifica. Sempre alle 14 ilospita al “Tombolato” unin emergenza, ben nove indisponibili. Poi, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza, e, che vale tanto per i lombardi diAlle 16.15 invece in campo all’Arena Garibaldi ildicontro ildi(senza), scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, vale il primato.