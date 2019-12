Dopo le partite del venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tracontinua oggi con tre partite: apreildi Alessandro Nesta, che dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Parma, vuole confermarsi dopo l'ultima vittoria contro l'Empoli e salire in zona playoff nella difficile trasferta di Castellamare contro la, in piena zona retrocessione e bisognosa di punti.il, reduce da tre risultati utili di fila ma privo dell'infortunato Marconi, va sul campo dell'distante un punto, in una sfida di metà classifica. Chiude in serata il posticipo e big match tra: i pitagorici secondi non vincono da due giornate, mentre i Ramarri, alla pari in classifica, devono riprendersi dopo la sconfitta contro il Pisa.