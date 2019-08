Dopo il pareggio di ieri sera tra Chievo ed Empoli, torna oggi in campo la Serie B. Si gioca la seconda giornata di campionato, divisa tra le 18 e le 21.

Nel pomeriggio le sfide Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone, in serata tutte le altre. Alle 21 in campo Livorno-Perugia e Trapani-Venezia, alcune delle deluse della prima tornata. Poi Cremonese ed Entella, al momento ancora a punteggio pieno, e Cosenza-Salernitana.