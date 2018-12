Prosegue oggi la diciassettesima giornata di Serie B. Si parte alle 12.30 con i lunch match tra Salernitana e Foggia: i padroni di casa arrivano da 3 ko consecutivi, gli ospiti dalla vittoria nell'ultimo turno contro la Cremonese ma ancora in una posizione di classifica brutta. Una vittoria può risollevare classifica. E morale.



Alle 15, poi, tre partite: apre il big match tra Cittadella e Perugia, distanti 3 punti ed entrambe con ambizioni playoff: due punti nelle ultime due sia per veneti che umbri. Il Lecce terzo in classifica, invece, attende il Padova penultimo: è l'occasione giusta per mettere pressione a Brescia e Palermo e portarsi, almeno per qualche ora, a meno 1 dalla vetta. Infine, Venezia-Cosenza: i calabresi, se vincono, si portano a meno 2 dai lagunari.



Chiudono il programma Spezia-Palermo, alle 17.30, con i rosanero che vogliono mantenere le distanze dalle inseguitrici, e Benevento-Crotone alle 21, con Oddo alla ricerca ancora della prima vittoria sulla panchina dei Pitagorici.