In questo sabato di grande calcio, spazio anche alla Serie B. Dopo il successo del Brescia sulla Reggina, alle 14 il campionato cadetto porta in scena ben 6 incontri, con Palermo-Benevento a chiudere come settimo ed ultimo match alle 16.15.



Il Genoa vuole proseguire il suo straordinario periodo di forma. La promozione diretta è sempre più vicina – sono 6 i punti di vantaggio sul Bari terzo – ma il Grifone non vuole smettere di sognare la vittoria del campionato. Contro i rossoblù, ecco il Cittadella che deve ben guardarsi per non essere risucchiata nella lotta per la salvezza. Il Frosinone è distante soli 4 punti e dovrà affrontare una sfida particolarmente ostica. Il big match di giornata è infatti la sfida tra i ciociari e la sorpresa della Serie B, quel Sudtirol che si avvicina sempre più – alla prima storica partecipazione – ai playoff per centrare la Serie A.



Sempre alle 14, il programma prevede anche la sfida tra Como ed Ascoli, Modena e Spal – decisiva per gli estensi, chiamati a rispondere al successo del Brescia in chiave salvezza – Parma e Cagliari – per solidificare il proprio posizionamento ai playoff – e, ultima ma non per importanza, la partita tra Perugia e Cosenza, altro incrocio fondamentale nei bassifondi della classifica.