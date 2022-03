Continua la 31esima giornata di Serie B, in programma cinque partite importanti per promozione, playoff e lotta salvezza. Alle 14 sono tre le sfide da vivere. Stesso obiettivo del Perugia, che attende il Como, mentre il Pisa contro il Cittadella cerca tre punti per balzare in testa alla classifica in solitaria. Alle 16.15 il Brescia fa visita al Pordenone, ultimo in classifica,che può allungare sulla zona calda.