Calcio no stop. Dopo la settimana di coppe europee, torna subito in campo lacon gli anticipi dellain scena oggi- Apre la sfida dello Zini di Cremona tra ladi Fabio, in piena zona playoff e desiderosa di portarsi a -3 dalla vetta, e il disastratodi Pasquale, terzultimo, reduce da quattro ko e di fila e a -6 dall'ultimo posto valido per il playout. Alle 20.30 poi al Liberati di Terni ladi Cristiano, reduce da cinque risultati utili di fila, sogna la zona playoff nella sfida aldi Fabio, che arriva da tre vittorie di fila e con 3 punti si porterebbe secondo a -1 dalla vetta.