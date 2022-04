Inizia oggi il turno infrasettimanale di Serie B. 33a giornata, che parte con cinque partite in programma tutte alle 19.- La capolista Cremonese ospita l'Alessandria, e dopo il pareggio interno con la Reggina cerca una vittoria per consolidare il primo posto; dall'altra parte, la squadra di Longo, è a caccia di punti per provare a uscire dalla zona playout.- Pordenone-Frosinone è una sfida tra due squadre dagli obiettivi diversi: i padroni di casa sono ultimi con tre sconfitte nelle ultime cinque partite e solo due vittorie in campionato: -10 dalla zona playout, -19 dalla salvezza. I gialloblù, invece, sono ottavi a 51 punti e vogliono difendere l'ultimo posto utile per i playoff.- Dopo un momento complicato la Reggina si è ripresa bene e ora è in serie positiva da tre partite (due pareggi e una vittoria): gli amaranto proveranno ad allungare la striscia oggi contro un Benevento con l'entusiasmo a mille dopo il 5-1 al Pisa nell'ultima giornata.- Quello tra Spal e Cosenza è uno scontro diretto per la salvezza: separate da nove punti, la Spal cerca i tre punti per allontanarsi dalla zona pericolosa e gli ospiti vogliono interrompere una serie di cinque partite senza vittoria.- Il Lecce vuole tenere lontano il Pisa e approfittare del ko dei nerazzurri già nella trasferta di Terni: i giallorossi non perdono dal 23 febbraio col Cittadella ma prima dell'ultima vittoria col Frosinone avevano totalizzato quattro pareggi di fila. La Ternana è in un buon momento: arriva da tre vittorie nelle ultime quattro partite e proverà a frenare la corsa del Lecce verso la Serie A.