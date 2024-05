Serie B, LIVE dalle 20.30: Como e Venezia per la promozione in A, il Bari rischia la C, l'ultima lotta playoff

È la serata finale del campionato di Serie B. Si determinano gli ultimi verdetti della stagione regolare, in attesa dell'inizio dei playoff e dei playout, in programma già a partire dalla prossima settimana.Il Parma ha già conquistato la promozione in Serie A, ma vuole vincere anche il derby contro la Reggiana. Il Lecco già retrocesso gioca l’ultima in cadetteria in casa contro il Modena, ma il focus è su altri campi.Stesso discorso per la Ternana (che va in scena in trasferta contro la FeralpiSalò) e per lo Spezia (che al massimo andrà ai playout) che avrà contro un

Si chiude il programma con la lotta per le posizioni playoff: Catanzaro-Sampdoria, Cremonese-Cittadella e Sudtirol-Palermo.