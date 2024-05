Serie B LIVE: tutti in campo alle 15, se il Como vince a Modena sale in A. Tutti i verdetti possibili

La Serie B in diretta su DAZN

Si gioca tutta a partire dalle 15 la: occhi puntati sul Braglia di Modena, con ilche,. Un orecchio al risultato del Venezia che riceve la, che non vincendo rischia di retrocedere in C., Cittadella-, Cosenza-avranno un grande peso specifico nella lotta per evitare la retrocessione, mentre in zona playoff gli stessi Catanzaro e Palermo, laimpegnata sul campo del Parma già in A, lae lache giocano contro, ilche va a Pisa e ilche riceve il Lecco già retrocesso possono fare punti importanti e dare una serie di sentenze a seconda dei risultati che matureranno oggi..