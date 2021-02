Il gol più bello della stagione di #SerieB?

Ilera avanti 2-0 e si è fatto riprendere, con un micidiale uno-due, dal Pisa. Scolpita nella storia della partita, però, resta la gemma di Davide. L'attaccante scuola Inter, ex Novara, Cittadella, Torino e Chievo tra le altre, con una sforbiciata da posizione defilata ha regalato il momentaneo 0-2 alla squadra die, c'è da giurarci, con lo stadio pieno avrebbe strappato applausi anche al pubblico di fede nerazzurra. Un gesto bellissimo, difficilissimo e pulitissimo. Un gesto che ha richiamato quello di Youriil 5 gennaio 1997 in Inter-Roma.: il francese è entrato nella storia della Serie A con quella giocata, che l'Inter, per la stagione successiva, ha deciso di utilizzare come foto della campagna abbonamenti. E oggi la Serie B ha la sua...