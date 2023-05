(da pagare entro il 16 marzo scorso) e classifica del campionato di Serie B che cambia forma di nuovo a pochi giorni dall'inizio della 36esima e terzultima giornata. Dopo il -3 comminato il 17 aprile scorso per il mancato pagamento di alcuni stipendi e di alcune ritenute Irpef - pratica impedita dal Tribunale di Reggio Calabria con cui il club amaranto aveva definito ad inizio stagione un piano di ristrutturazione del debito accumulato dalla precedente proprietà -(l'ultima utile per partecipare ai playoff)Questa la nota diffusa dalla FIGC in seguito alla nuova condanna nei confronti del club calabrese: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica".Nei giorni scorsi la Reggina aveva ottenuto di vedere anticipate la date dei prossimi appuntamenti con la Giustizia Sportiva, dalla discussione del caso odierno presso il Tribunale Federazionale Nazionale al ricorso per il primo provvedimento nei suoi confronti, fissato per giovedì 11 maggio. Al contempo, il club amaranto ha pure annunciato attraverso il proprio sito ufficiale di aver definito col Tribunale di Reggio un nuovo piano di rientro del debito.