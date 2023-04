Dopo Genoa e Reggina, puniti rispettivamente con la sottrazione di uno e tre punti dall'attuale classifica, ora un'altra formazione di Serie B sta per essere penalizzata dalla giustizia sportiva.



A pagare dazio per le proprie inadempienze finanziarie sarà questa volta il Parma, reo di aver commesso un'irregolarità del tutto simile a quella che nei mesi scorsi ha portato alla decurtazione di un punto ai rossoblù liguri.



Corrispondendo in ritardo i contributi Irpef in scadenza a febbraio la società emiliana è incorsa in un'infrazione che da regolamento dovrebbe portare alla penalizzazione di due punti. Il patteggiamento presentato dal club, che ha ammesso l'errore, alla procura federale consentirà tuttavia al Parma di dimezzare la sanzione, alleggerendola di un punto.



L'ufficialità della decisione arriverà nei prossimi giorni e farà scendere i ducali da 51 a 50 punti in classifica, mantenendo tuttavia inalterata la sua quinta posizione alla spalle del Sudtirol e davanti al Cagliari.