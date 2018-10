Si chiude questo pomeriggio la sesta giornata di Serie B, con il posticipo Padova-Pescara che doveva tenersi ieri sera alle 20.30, ma a vincere è stato il maltempo. La pioggia battente in Veneto ha allagato l'Euganeo di Padova e ha provocato il rinvio ad oggi pomeriggio, con la volontà degli abruzzesi decisiva in merito. In campo dunque, con i veneti di Bisoli che vogliono ritrovare la vittoria dopo tre giornate e rialzarsi dalla zona calda della classifica e gli uomini di Pillon che, dopo tre vittorie e due pareggi in cinque giornate, con altri tre punti si porterebbero inaspettatamente al primo posto della classifica.