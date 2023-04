Il Palermo ospita il Benevento nella sfida delle 16.15 di sabato 22 aprile valida per la 34esima giornata di Serie B. I siciliani hanno raccolto solamente un punto nelle ultime tre uscite contro Parma, Cosenza e Venezia, uscendo dalla zona play-off, che dista tre punti. I giallorossi, invece, nello scorso turno non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro la Reggina, restando inchiodati all’ultimo posto della classifica. Una partita delicata, dunque, che per Scommessemania e 888 ha una chiara favorita: il Palermo, la cui vittoria oscilla tra 1,97 e 2,00. Il successo degli uomini di Stellone, invece, paga tra 3,75 e 3,95 volte la posta. Nel mezzo, a quota 3,30, il pareggio. Oltre alla crisi di risultati, prosegue la crisi realizzativa del Benevento, peggior attacco del campionato. Sul campo del Renzo Barbera prevale l’Under, che si gioca a 1,62 contro il 2,17 dell’Over. Equilibrio sulla capacità di entrambe le squadre di andare a segno: il Goal paga 1,91 volte la posta, contro il No Goal a 1,82. Questi numeri rendono l’1-0 il risultato esatto più probabile, a 6,20, seguito dal 2-0 a 7,80 e dal 2-1 a 8,40.