Palermo e Brescia si sfidano nell’ultima giornata di Serie B, decisiva per le sorti di entrambe le squadre. I rosanero, infatti, con una vittoria sarebbero sicuri dei playoff, mentre agli ospiti servirà almeno un punto per evitare, almeno per il momento, la retrocessione e posticipare il verdetto ai playout, ma con i 3 punti potrebbe anche arrivare la salvezza: tanto però dipende anche dai risultati di Cosenza e Cittadella. Il Palermo ha vinto solo due volte negli ultimi due mesi, ma i betting analyst vedono ugualmente avanti il segno «1», rispettivamente a 1,90 e 1,98, comunque favorito sul «2», che oscilla tra 3,80 e 3,90; il pareggio, infine, vale 3,60. La posta in palio è alta, ed entrambe le squadre hanno bisogno di attaccare; ciò dovrebbe portare a una partita viva e ricca di gol, con l’Over che prevale sull’Under, a 1,75 contro 1,95. Allo stesso modo, il Goal (1,65) è nettamente favorito sul No Goal (2,10). Come detto, al Brescia basta un punto per evitare la retrocessione diretta. Il testa a testa in tal senso è con il Perugia, terzultimo e impegnato in casa contro il Benevento, già sicuro di giocare in Serie C il prossimo anno. La squadra allenata da Castori è favorita per la vittoria, a 1,70, mentre un successo dei campani vale 5; a 3,70, infine, il pareggio.