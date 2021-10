Si torna in campo anche in Serie B con i cadetti pronti a disputare le gare dell’ottava giornata che propone un match d’alta quota, Parma-Monza, tra due formazioni che non hanno mai nascosto velleità di promozione ma, alla luce di risultati tutt’altro che positivi sinora raccolti, hanno accumulato uno svantaggio dalla testa della classifica che rischia di diventare incolmabile. Entrambe sono appaiate nelle retrovie con solo nove punti meno della metà della capolista Pisa a diciannove. Scontro-confronto ad alta intensità emotiva per entrambe, dunque, che cercheranno di far propria la posta in palio intesa come punto di ripartenza e tornare a pensare positivo. Il fischio d’avvio al Tardini di Parma è fissato per domenica alle 16.15. Buone nuove per i biancorossi del Monza che vantano un bilancio fortemente positivo nei trenta confronti tra i cadetti: ben tredici volte hanno conquistato l’intera posta in palio al contrario dei ducali che hanno vinto solo in cinque occasioni e con mentre i pareggi che sono stati nel totale dodici. Ciò nonostante gli analisti considerano la squadra di casa favorita ma non troppo per il successo finale e offrono l’1 a 2,07 lontano dal 2 a 3,60 e con l’X a 3,25. Enzo Maresca, l’allenatore dei padroni di casa, in questa circostanza non potrà contare dell’italo-argentino Franco Vazquez appiedato per un turno dal giudice sportivo, un giocatore cardine nel gioco della squadra. Ci sarà sicuramente tra i pali capitan Gigi Buffon, uno tra i portieri più impegnati dell’intera serie B per aver già effettuato ben ventotto parate al pari di Paleari del Benevento. La probabile coppia di difensori centrali sarà Dierckx e Valenti, Dierckx laterale destro e Valenti a sinistra. In attacco spazio al tridente Brunetta-Tuttino-Correia alle cui spalle agiranno Juric mezzala destra, Schiattarella al centro e Sohm probabile sostituto di Vazquez a sinistra. Per gli ospiti Stroppa, il tecnico del Monza, proporrà in porta Di Gregorio e una difesa a tre con Caldirola a destra, Marrone al centro e Bettella a sinistra. A centrocampo regia affidata a Mazzitelli coadiuvato a destra da Brescianini ed a sinistra da Vignato. Ciurria e Dany Mota il possibile tandem d’attacco.