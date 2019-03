Scontro in piena zona play off nell’anticipo della 27ª giornata della Serie B. Al Renato Curi si affrontano il Perugia, settimo a 38 punti, e il Verona, quinto con 42. Gli analisti di 888sport.it disegnano un match equilibrato nel quale gli uomini di Alessandro Nesta godono di un leggero vantaggio. Il loro successo (che in casa contro il Verona manca dal 2002) come riporta Agipronews, vale 2,40, a 2,95 si punta sul pareggio mentre l’allungo dell’Hellas pagherebbe 3,25. Per la cronaca, l’ultima vittoria interna del Perugia sui gialloblu arrivò con un 3-1, risultato che replicato nella sfida di domani sera pagherebbe 18 volte la scommessa.