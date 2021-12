Perugia-Vicenza (venerdì ore 20.30) è l'anticipo di campionato in Serie B. A quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 9 dicembre 2020, le due società ricorderanno l'indimenticato campione Paolo Rossi, che ha giocato in entrambe le squadre. Tutti i calciatori scenderanno in campo allo stadio Curi con una speciale patch sulla manica sinistra delle maglie raffigurante il volto di Pablito.