Regna l’equilibrio in Serie B, dove bastano pochi punti per passare dalle zone alte a quelle basse della classifica e viceversa. Solo tre punti separano Pisa e Benevento, due squadre vicine alla capolista Brescia ma reduci entrambe da settimane poco fruttuose. Al "Romeo Anconetani" è previsto grande equilibrio, anche se gli ospiti sono leggermente favoriti: i betting analyst vedono il «2» dei campani a 2,60, mentre un successo del Pisa vale 2,70. Più alta la quota del segno «X», che si attesta a 3,25. Previste scintille nel match di domenica sera: il Goal prevale nettamente a 1,52, mentre il No goal vale 2,40. Avanti anche l’Over, in quota a 1,70, più basso dell’Under proposto a 2,08.