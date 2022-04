A tre giorni dalla prima vittoria di Corini, il Brescia arriva a uno snodo importantissimo nel cammino per la promozione. Nella sfida di domani contro il Pisa, reduce dal disastroso ko di Benevento, i biancoazzurri hanno l'occasione del sorpasso proprio sugli avversari (attualmente terzi a -2 dalla vetta), in una sfida che per i bookmaker è la più equilibrata del turno: sul tabellone sono D'angelo e i suoi a partire leggermente avanti, a 2,60, contro il 2,91 del «2» e il 3,00 offerto sul pareggio. Stessa tendenza nelle scelte degli scommettitori, che nel 36% dei casi hanno scelto l'«1», con la rivincita degli ospiti dopo il ko dell'andata poco più indietro, al 32%. È ancora Moreo, a segno con il Vicenza, la prima scelta tra gli ospiti nelle scommesse sui marcatori: il gol dell'attaccante bresciano si gioca a 3,25, alla pari con Ayé e davanti a Leris (5,00), mentre i nerazzurri puntano sulla coppia Torregrossa-Puscas, tutti e due a 3,00. Nella corsa alla promozione il Pisa rimane intanto terzo (a 1,85) alle spalle di Lecce e Cremonese (entrambe a 1,55), mentre il ritorno in A del Brescia si gioca a 2,25.