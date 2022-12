Andrà in scena sabato sera allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria la sfida tra Reggina e Bari, rispettivamente seconda e terza in classifica del campionato di Serie B. I padroni di casa cercano la vetta, distante quattro punti, ma devono anche difendersi dai pugliesi a -3 dal secondo posto che significa Serie A diretta. Sfida equilibrata in quota, e nonostante il Bari sia la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato, per i betting analyst Sisal prevale il segno «1» a 2,15 contro il 3,50 del colpo esterno. Nel mezzo il pari fissato a 3,20. Con in campo due delle migliori difese del campionato, l’Under 2.5, a 1,60, è in vantaggio sull’Over visto a 2,20. Per quanto riguarda invece il risultato esatto è in pole l’1-1 a 6,25, seguito dall’1-0 a 6,50, mentre un nuovo 0-3 per il Bari - come nell’ultima vittoria in casa del Cittadella - sale a 45 volte la posta.