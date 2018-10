La Corte Sportiva d'Appelllo Nazionale ha respinto con questo comunicato il ricorso presentato dal Cosenza per la sconfitta a tavolino contro il Verona per l'impraticabilità del suo campo, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie B: "La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il ricorso del Cosenza avverso le sanzioni della perdita per 0-3 della gara con l’Hellas Verona, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie B, e dell’ammenda di 3mila euro con diffida inflitta alla società per l’impraticabilità del campo dello stadio San Vito-Gigi Marulla".