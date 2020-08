Respinto il ricorso al Coni del Trapani, che così retrocede in Serie C: i playout di Serie B sono dunque confermati tra Perugia e Pescara, mentre il Cosenza festeggia una clamorosa salvezza in rimonta. L'udienza al Collegio di Garanzia del CONI è iniziata intorno alle 15.30 ed è finita alle 17.30: dopo la camera di consiglio è arrivata la decisione: