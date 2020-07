Ultime battute di regular season in serie B che si appresta a disputare le ultime tre giornate di campionato. Con il Benevento da tempo ormai promosso riflettori puntati sul Crotone che potrebbe tornare in serie A dopo quattro anni nella serie cadetta. I sei punti di vantaggio, ricorda una nota sono un bottino rassicurante per i calabresi che oggi, venerdì 24 luglio, alle 18.45 saranno di scena a Livorno contro una squadra già precipitata in Lega Pro. Obiettivi contro, invece, in Cosenza – Pisa con tre punti pesanti in palio. Leggermente favoriti i padroni di casa sulla lavagna che propone l’1 a 2,45, l’X a 3,05 ed il 2 a 3,00. Il Perugia fuori casa contro un Entella che non ha più nulla da chiedere al campionato spera nel colpo di coda portarsi in quota salvezza. Obiettivo tutt’altro che semplice per il 2 alto a 2,85, non troppo distante dall’1 a 2,55 e l’X a 3,05. Al cardiopalma anche Trapani – Pescara, c’è in palio la salvezza. Siciliani avanti ma 1 a 2,33, X a 3,20 e 2 a 3,05. Si scommette anche in doppia chance con l’1X che moltiplica per 1,34, l’X2 per 1,52, l’12 per 1,32. Il calendario della trentaseiesima giornata, sempre alle 21, propone la sfida Venezia – Juve Stabia. Per la bandiera delle scommesse lagunari in grado di centrare la vittoria ma offre l’1 particolarmente congruo a 2,17, comunque distante dall’X a 3,10 e dal 2 a 3,50. Per la somma goal quella pari a 0 è suggerita a 8,20, quella pari a 1 a 4,10, quella pari a 2 a 3,10, quella pari a 3 a 4,10, quella pari a 4 a 6,00, quella superiore a 4 a 8,00. Dopo due sconfitte consecutive il Pordenone ad Ascoli scende in campo per tornare al successo e garantirsi una posizione più vantaggiosa nella griglia playoff. Obiettivo non facile in considerazione del 2 a 2,85, vicino all’1 a 2,50 e con l’X a 3,10. Si può scommettere anche sul risultato esatto con l’1 – 0 a 7,20, il 2 - 0 a 10,00, lo 0 – 2 a 13,00, il 2 – 2 1 12,00, il 2 – 3 a 35,00, l’1 – 2 a 9,40 ed il 4 – 1 a 50,00. Punti playoff in palio in Salernitana – Empoli, un passo falso potrebbe condizionare le possibilità di partecipazione ai playoff di entrambe con appena altre due partite da giocare. L’1 è avanti a 2,33, l’X a 3,15 ed il 2 a 2,95. Per chi ama cimentarsi con i pronostici sul minuto del primo goal a 2,95 è raccomandato se fino al 15°, dal 16° al 30° a 3,60, dal 31° alla fine del primo tempo a 4,60, dal 46° al 60° a 7,20, dal 61° al 75° a 10,00, dal 76 alla fine della gara a 13,00, a 9,80 con nessun goal. In campo anche Cremose e Spezia con l’1 che è indicato a 3,00, l’X a 2,75 ed il 2 a 2,55. Per finire, Frosinone – Benevento è il big match della giornata. Contro i campani ormai in A i ciociari puntano al successo pieno per consolidare la posizione nei playoff. Gli analisti della bandiera delle scommesse danno per possibile il successo dei padroni di casa e lo bancano a 1,73, che raddoppia 3,40 per l’X, per giungere a 4,69 per il 2. Lunga la lista del possibile primo marcatore con Ciano e Dionisi a 4,00, Novakovich a 4,50, Citro ed Ardemagni a 5,00, Sau a 5,50, Mancini a 6,00, Insigne a 7,00, Tripuzzi ed Improta a 8,50.