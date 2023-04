Il successo in rimonta sul Pisa ha permesso al Bari di avvicinare la vetta, complice il pari della capolista Frosinone. L'obiettivo della promozione diretta rimane quasi impossibile, ma quello di conquistarla tramite i playoff è più concreto che mai: i pugliesi sono in pole per l'approdo in Serie A, proposti a 2,75, mentre per il Parma la salita nel massimo campionato paga 4 volte la posta. Il Cagliari, sconfitto proprio dai ducali, insegue a 4,50, con Sudtirol e Palermo proposte a 9. Più indietro la Reggina, Pisa e Modena a 12. Per il primo posto in serie cadetta, invece, il Frosinone rimane avanti a 1,65, anche se il Genoa accorcia in classifica e in quota, offerto ora a 2.