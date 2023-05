Cittadella e Benevento si scontrano nella 36° giornata di Serie B, in un testa a testa che dirà molto sulla corsa alla salvezza. I veneti, infatti, con i loro 38 punti sono attualmente fuori dalla zona rossa, ma alla pari con il Cosenza, attualmente in zona playout, e con soli due punti di margine sul Perugia terzultimo; i campani, invece, sono in ultima posizione, e con sole tre partite rimaste devono necessariamente vincere per poter continuare a credere alla permanenza nella serie cadetta. Con questi presupposti, secondo i betting analyst sono proprio gli uomini di Gorini a partire favoriti, con la quota dell’«1» che oscilla tra 1,85 e 1,88; decisamente complicato il colpo esterno del Benevento, la cui vittoria oscilla tra 4,60 e 4,85, mentre il segno «X» paga tra le 2,95 e le 3,30 la posta giocata. Prevista una sfida molto tirata, visto anche il peso dei punti in palio, e con pochi gol: ecco quindi che il No Goal è in netto vantaggio sul Goal, a 1,63 contro 2,12, e l’Under è avanti sull’Over, a 1,52 contro 2,37. Tra i risultati esatti, spicca l’1-0 a 5,40, seguito dall’1-1 a 6, dallo 0-0 a 6,80 e dal 2-0 a 7.