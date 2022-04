Momenti di apprensione per Giuseppe Rossi: il giocatore della Spal, ex Fiorentina, Parma e Villarreal, ha dovuto abbandonare in campo durante la gara contro il Brescia per via di un brutto movimento del ginocchio sinistro al 26' del primo tempo.



CONDIZIONI - Rossi è uscito dal terreno di gioco sulle proprie gambe, ma ovviamente le sue condizioni vanno valutate con esami approfonditi. Seguiranno aggiornamenti.