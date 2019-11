Si avvicina il big match della 13esima giornata di Serie B che, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, riprenderà con uno scontro ad altissima quota. Sabato, al Vigorito, si affronteranno il Benevento, capolista, contro il Crotone, secondo a quattro punti di distanza dai giallorossi. La partita, quindi sarà una sorta di crocevia per la lotta al primo posto, che mette in palio la promozione diretta in Serie A. Le due formazioni arrivano con spirito diverso all'appuntamento, il Benevento dopo la mezza frenata di Castellammare, contro la Juve Stabia, il Crotone invece dopo aver ritrovato lo slancio, grazie alla vittoria interna contro l'Ascoli. Al momento, però, vista la distanza in classifica, il giudizio degli analisti su chi dominerà il campionato, è ancora a favore dei sanniti: come riportato da Agipronews, il loro arrivo in vetta al termine della stagione è dato a 3,00 e li pone come favoriti assoluti in questa scommessa. Segue per l'appunto il Crotone, distanziato sensibilmente: la rimonta dei pitagorici è data a 7,50. Distacco che, ovviamente è destinato a ridursi in caso di blitz dei calabresi. Che sia diretta o conquistata attraverso i playoff, i trader hanno comunque pochi dubbi sul fatto che entrambe le formazioni torneranno in "A": la promozione del Benevento è data a 1,85, quella del Crotone vale invece 2,50.