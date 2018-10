Lo Spezia punta sul fattore campo e prova l’aggancio in vetta nell’anticipo della Serie B. I liguri, 12 punti in classifica, affrontano domani il Pescara, primo con 15: nell’analisi degli esperti Microgame pesano le statistiche di questo primo scorcio di Serie B, nelle quali lo Spezia ha sempre vinto in casa e il Pescara mai fuori, dove ha collezionato tre pareggi in altrettante gare. La vittoria della squadra di Pasquale Marino è data a 2,25, mentre il primo centro esterno degli abruzzesi vale 3,40. Si gioca invece a 3,05 sul pareggio. Gli ultimi due confronti tra Spezia e Pescara sono terminati con abbondanza di reti (3-2 e 4-0), una gara da Over 3,5 (quindi con almeno 4 marcature complessive) è proposta a 3,44. Quanto ai possibili marcatori, il nome più caldo è quello di Leonardo Mancuso del Pescara, vicecapocannoniere del torneo con 5 reti e dato a 3,00 per la sesta realizzazione stagionale.