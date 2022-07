L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con Marcello Falzerano per il suo ritorno in bianconero, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Il trentunenne centrocampista di Tivoli, ma nativo di Pagani, è reduce da un’esperienza di tre stagioni e mezzo nelle file del Perugia, con cui ha anche ottenuto nella s.s. 2020/21 la promozione in B.

Ha sottoscritto un contratto fino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. Coi Grifoni ha collezionato in 123 presenze 7 gol e 14 assist. Prima di approdare in Umbria ha vestito le maglie di Venezia (75 presenze, 5 gol e 17 assist), con cui ha vinto anche un Campionato e una Coppa Italia di C, Bassano (59 presenze, 5 gol e 9 assist), Pistoiese e Gubbio. Furono proprio gli eugubini ad assicurarsi le prestazioni del jolly di centrocampo dopo l’esperienza nelle Cento Torri, dove Falzerano scese in campo 14 volte fra Campionato di Lega Pro e Coppa Italia, realizzando due gol.



L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Mattia D’Agostino.