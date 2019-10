Si ritroveranno a quattro mesi dalla doppia sfida dei playout, in cui ebbe la meglio la Salernitana. I granata e il Venezia torneranno in campo domani al Penzo, in una situazione completamente diversa rispetto a quella di giugno e con un inizio di stagione molto diverso alle spalle. Ventura e i suoi stavolta sono a caccia del primo posto in Serie B, sfuggito per il mezzo passo falso rimediato contro il Frosinone, e soprattutto la quarta vittoria consecutiva in trasferta, un traguardo mai raggiunto prima. Dall'altra parte del campo una squadra che invece è partita a rilento e che con due sole vittorie da inizio campionato naviga nella parte medio bassa della classifica. Gli ultimi soffertissimi precedenti lasciano comunque l'esito in bilico nelle previsioni degli analisti: è anzi il Venezia a partire con un piccolo vantaggio, anche grazie al fattore campo, con un'offerta piazzata a 2,45. Pagherebbe 2,95 la quarta vittoria di Ventura contro i lagunari (finora affrontati 13 volte), mentre il pareggio è a 3,10. Tra i granata si fa avanti Jallow, di nuovo in forma dopo l'infortuno al ginocchio e a caccia di un posto da titolare: è proprio il gambiano la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a quota 2,20.