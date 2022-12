, con il girone di andata che si è concluso ormai due settimane fa. Come da tradizione recente, infatti, èa chiudere l’anno solare, con le squadre che resteranno ai box fino al weekend post Epifania. Un paio di settimane per riordinare le idee e iniziare a pensare al mercato, che bussa alle porte in questi giorni di festa, ma soprattutto per fare unsul rendimento stagionale.In questa prima parte di campionato il migliore della classe è stato senza dubbio il, da nove in pagella., che ha permesso ai calabresi di laurearsi campioni d’inverno a +6 sul Crotone e addirittura. Bene anche la, da 7,5, che pur avendo avuto un percorso meno pulito ha chiuso l’anno ae a +5 dal, prima reale candidata a contendere la vittoria agli emiliani. E proprio il Cavalluccio, non tanto per il piazzamento in classifica che è buono, quanto per il rapporto con le aspettative di inizio anno, che volevano i romagnoli come favorita assoluta del girone. Si chiude con il Girone A, decisamente più equilibrato degli altri, con laa sorpresa davanti a tutti al giro di boa e da 8 in pagella. Sufficienza abbondante per, rispettivamente seconda e terza e -1 e -2 dalla vetta, che partivano con la palma di favorite e che, comunque, danno la sensazione di potersi giocare la Serie B fino alla fine.Peggior sorpresa della prima parte di campionato è stato il, partito con ambizioni da promozione diretta e attualmente relegato al decimo posto in classifica., non di più per i veneti, che sono stati tra le peggiori squadre dell’intero girone per buona parte della stagione. Insufficiente anche la, che dopo una buona partenza si è sgonfiata scivolando fino al dodicesimo posto:, obbligati a raggiungere almeno un piazzamento in zona playoff., attesissima ai nastri di partenza, in testa per diverso tempo nelle prime giornate e poi incappata in un periodo negativo che l’ha portata al quinto posto a -7 dalla testa.che dalla Serie B della passata stagione si trova ora al sedicesimo posto in C, in piena zona playout ein una stagione choc per la piazza e i tifosi.