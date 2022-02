Il Bari non è più quello spumeggiante visto a singhiozzo durante la prima parte di stagione,. Da. Perché alla fine è di questo che si tratta:. E anche nell'ultimo turno di campionato è arrivata una ulteriore conferma di come lasia ormai una caratteristica consolidata per il club pugliese.Il Bari, infatti, è riuscito a vincere una, di quella che solo una grande squadra è in grado di portare a casa. Il, che supera l'avversario costruendosi la propria fortuna con la mentalità: in questo caso l'autorete di Verde, che ha deviato nella propria porta un cross di Cheddira.che sta entrando nel momento culminante. Perché il mese di febbraio, con le tante partite da giocare, sarà decisivo per consolidare il vantaggio e ipotecare definitivamente la Serie B.La fuga, che per la verità è iniziata da diverso tempo, sta prendendo sempre più forma: le inseguitrici infatti non danno l'impressione di avere la forza di colmare il gap. I Galletti si sono conquistati un vantaggio di nove punti su Avellino e Monopoli, che non vantano, tra l'altro, un organico paragonabile. La sensazione, insomma, è che questa volta per la promozione sia davvero inarrestabile: il campionato ha preso una direzione precisa. E tutta la città si prepara sottovoce a festeggiare,