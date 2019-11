Nell'ultimo turno allo Stadio dei Marmi la Carrarese è scivolata dopo una lunghissima striscia di imbattibilità interna, che andava avanti dallo scorso febbraio. La squadra di Silvio Baldini, reduce dal buon pari a Monza contro la capolista, torna a giocare davanti ai suoi tifosi con una motivazione in più per ritrovare il successo: i tre punti sarebbero preziosissimi sia per risalire posizioni nella zona play off (ora i gialloazzurri sono quinti nel Girone A della Serie C), sia perché arriverebbero in un derby, visto che l'avversario di turno è l'Arezzo. Nei precedenti l'Arezzo è in leggerissimo vantaggio (quattro vittorie per gli ospiti, poi tre pareggi e tre successi per i padroni di casa) ma sulla valutazione degli analisti, secondo quanto riportato da Agipronews, pesa in primis l'ottimo ruolino interno della Carrarese, data come favorita a 1,85. L'Arezzo, invece, quest'anno ha faticato parecchio in trasferta, dove non ha ancora vinto: su gioca a 3,95 il «2» che lo avvicinerebbe ancora di più alla zona play off. Infine, è fissata a 3,30 la quota sul pareggio.