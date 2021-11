La classifica corta del Girone C è un'occasione ghiotta per Catania e Foggia, distanti pochi punti dalle posizioni di vertice e protagoniste del big match di questa domenica al Massimino. Fattore campo fondamentale per gli etnei, leggermente favoriti per la vittoria in casa: i betting analyst vedono l'«1» a 2,26, mentre un successo esterno dei pugliesi paga 3 volte la posta. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,10. Non bastano i 23 gol fatti e i 21 subiti dal Catania, che si scontra contro un maestro del calcio spettacolo come Zdenek Zeman, a far prevalere l'Over, in quota a 1,96. Più probabile, infatti, un match con meno di tre reti, proposto a 1,69. Dopo due sconfitte negli ultimi tre incontri, il Bari capolista vede invece il successo nel match del San Nicola contro la Vibonese. Quota rasoterra per l'«1», offerto a 1,31, mentre vale l'impresa il successo esterno dei calabresi, proposto a 9. Difficile anche un pari, in quota a 4,50.